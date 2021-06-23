Вартість Microsoft вперше перевищила $2 трлн

Раніше це вдавалось тільки Apple і Saudi Aramco.

Ринкова капіталізація компанії Microsoft вперше перевищила 2 трлн доларів. Раніше ця позначка покорялася тільки Apple і Saudi Aramco, пише Bloomberg.

Саудівська нафтова компанія Saudi Aramco першою подолала позначку у 2 трлн доларів ще у грудні 2019 року, але зараз вона коштує приблизно 1,9 млрд доларів. Компанія Apple досягла 2 трлн у серпні 2020 року і зараз її ринкова капіталізація ще вища.

Акції Microsoft Corp. з початку року подорожчали на 19%, обігнавши за цим показником цінні папери Apple і Amazon. Це пов'язують з перспективою довгострокового зростання виручки компанії, а також розширенням її діяльності в сфері машинного навчання і хмарних технологій (зокрема, мова йде про офісний пакет Microsoft 365 і хмарну платформу Azure).

Звіт компанії за третій квартал поточного фіскального року, що вийшов в квітні, перевершив сподівання інвесторів та засвідчив сильний ріст у різних сегментах бізнесу Microsoft.

"Microsoft відповідає всім параметрам: вона працює на ринку, якому надають перевагу інвестори, демонструє сильний і стабільний ріст і займає хороші позиції для капіталізації на довгострокових трендах, які ми спостерігаємо в технологічному секторі", - цитує Bloomberg аналітика Edward Jones Логана Перка.

За його словами, оцінка компанії на рівні 2 трлн доларів є цілком виправданою.