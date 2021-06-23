Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
ГоловнаЕкономікаБізнес

Вартість Microsoft вперше перевищила $2 трлн

Раніше це вдавалось тільки Apple і Saudi Aramco.

Вартість Microsoft вперше перевищила $2 трлн
Фото: EPA/UPG

Ринкова капіталізація компанії Microsoft вперше перевищила 2 трлн доларів. Раніше ця позначка покорялася тільки Apple і Saudi Aramco, пише Bloomberg.

Саудівська нафтова компанія Saudi Aramco першою подолала позначку у 2 трлн доларів ще у грудні 2019 року, але зараз вона коштує приблизно 1,9 млрд доларів. Компанія Apple досягла 2 трлн у серпні 2020 року і зараз її ринкова капіталізація ще вища.

Акції Microsoft Corp. з початку року подорожчали на 19%, обігнавши за цим показником цінні папери Apple і Amazon. Це пов'язують з перспективою довгострокового зростання виручки компанії, а також розширенням її діяльності в сфері машинного навчання і хмарних технологій (зокрема, мова йде про офісний пакет Microsoft 365 і хмарну платформу Azure).

Звіт компанії за третій квартал поточного фіскального року, що вийшов в квітні, перевершив сподівання інвесторів та засвідчив сильний ріст у різних сегментах бізнесу Microsoft.

"Microsoft відповідає всім параметрам: вона працює на ринку, якому надають перевагу інвестори, демонструє сильний і стабільний ріст і займає хороші позиції для капіталізації на довгострокових трендах, які ми спостерігаємо в технологічному секторі", - цитує Bloomberg аналітика Edward Jones Логана Перка.

За його словами, оцінка компанії на рівні 2 трлн доларів є цілком виправданою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також