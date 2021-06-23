Військовій літаки США здійснили бойовий виліт з іноземного авіаносця вперше з часів Другої світової війни. Це відбулося під час першого бойового випробування новітнього винищувача Великобританії HMS Queen Elizabeth, пише "Ліга.нет" з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.

Бойовий виліт американських і британських винищувачів F-35Bs був направлений проти терористичної організації ІДІЛ. Загалом на борту авіаносця було 18 літаків – найбільша кількість, яка коли-небудь перевозилася морем.

Виліт відбувся в межах підтримки операції Великобританії Shader і США Inherent Resolve. Інформацію про точне місце операції та уражені цілі не повідомляють.

Фото: forces.net HMS Queen Elizabeth

"Це також примітно тим, що це перше бойове завдання, виконане американськими літаками з іноземного авіаносця HMS Victorious у південній частині Тихого океану в 1943 році", - зазначив командувач авіакрилом HMS Queen Elizabeth Джеймс Блекмор.

Нагадаємо, що Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів. Британський уряд пообіцяв допомогти з розвитком ВМС України.