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Польщею прокотився потужний буревій зі зливою

Постраждалих через негоду не було.

Польщею прокотився потужний буревій зі зливою
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 22 червня, Польщею пройшовся потужний буревій. Сильний дощ призвів до підтоплень, а пориви вітру зривали дахи та ламали дерева.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання RMF24.

За пів дня пожежники виїжджали на виклики понад 2600 разів – найбільше, 1300 разів, - у Великопольському воєводстві. У Малопольському воєводстві вони отримали понад 500 заявок, у Мазовецькому – понад 300, а в Лодзінському воєводстві –140. Рятувальники відкачували воду та прибирали повалені дерева.

Також над центральною частиною Малопольщі пройшов град. Постраждалих через негоду не було.

У Кракові сильна злива спричинила підтоплення. Затоплені колії унеможливили рух трамваїв та ускладнили проїзд деякими вулицями.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, на початку червня внаслідок потужної зливи в Римі під водою опинилися деякі частини міста.

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