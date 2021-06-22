Італія скасовує вимогу носити маски на вулиці

Проте у натовпі і громадських закладах маски будуть потрібні й після 28 червня.

Уряд Італії повідомив про скасування обов’язкового носіння масок на вулиці з 28 червня. Цього дня, як очікують, уся країна стане "білою зоною" з мінімальним ризиком зараження коронавірусу.

Зараз у "білій зоні" 19 з 20 регіонів країни, передає DW.

Масковий режим було запроваджено в жовтні 2020 року, коли в Італії розпочалася друга хвиля пандемії COVID-19, і влада намагалася стримати поширення коронавірусу. Втім, у квітні цього року уряд країни почав скасовувати карантинні обмеження, поступово відкриваючи ресторани, бари, кіно, спортзали тощо.

Вимога носіння масок, однак, залишиться чинною для приміщень громадських закладів. Також італійців просять завжди носити маску із собою та вдягати її на вулиці, якщо вони опиняться серед натовпу.

Повністю вакциновані від COVID-19 приблизно 26% жителів Італії, близько 52% отримали принаймні одне щеплення.

Нагадаємо, в Україні уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах. У КМДА вважають, що маски на вулицях потрібно носити тільки там, де багато людей і неможливо дотримуватися дистанції.

Раніше у ВООЗ заявляли, що якщо 95% людей носитимуть маски, необхідності у локдаунах не буде.