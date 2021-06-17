Україна відкриває усі пункти пропуску на кордоні з Польщею з 23 червня

Йдеться про пункти пропуску Смільниця, Угринів та Устилуг, які були закриті на час карантину.

Міжнародні пункти пропуску Устилуг, Смільниця та Угринів, які були закриті на час карантину, відновлюють роботу з 23 червня. Таким чином буде відновлено роботу всіх пунктів пропуску на україно-польському кордоні.

Про це повідомив на брифінгу заступник директора департаменту – начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк.

"Зараз приймається рішення польським урядом і нас буде офіційно поінформовано про те, що з 23 червня з нуля годин будуть відкриті пункти пропуску, які наразі не працюють. Це Смільниця, Угринів, Устилуг", - сказав Лисюк.

Нині на кордоні з Польщею працюють пункти пропуску "Грушів", "Ягодин", "Шегині", "Краковець", "Рава-Руська".

Нагадаємо, що громадян України, які їдуть до Польщі на роботу, вакцинуватимуть проти коронавірусу на кордоні препаратом Johnson & Johnson. Він вимагає лише одного щеплення.