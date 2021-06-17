Україна зняла заборону на в'їзд з Індії

Кабінет міністрів скасував заборону на в'їзд з Індії для іноземців та осіб без громадянства, яка діяла з 2 травня 2021 року у зв'язку зі значним спалахом коронавірусної хвороби в цій країні.

Про це повідомляється в постанові №611 від 16 червня.

З-поміж іншого вона виключає пункт 41-3 з карантинної постанови №1236, згідно з яким вводилась заборона на перетин державного кордону іноземним громадянам, які прибули з Індії.

Нагадаємо, що наприкінці квітня і на початку травня в Індії щодня реєстрували 300-400 тисяч нових випадків COVID-19, але станом на другу декаду червня добова кількість нових заражень впала до 60-70 тисяч.

Весняний спалах коронавірусної хвороби в Індії пов'язаний з поширенням так званого штаму Дельта.

Про штам коронавірусу Дельта відомо, що він у 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Він вже циркулює на території Європи, зокрема в Великобританії та Росії.

В Національній академії наук побоюються, що дельта-штам скоро потрапить й в Україну.