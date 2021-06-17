Вірастюк увійшов до фракції "Слуга народу"

Депутат Верховної Ради Василь Вірастюк у четвер, 17 червня, увійшов до складу фракції "Слуга народу".

Про це повідомив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про входження народного депутата України Вірастюка Василя Ярославовича до складу фракції політичної партії "Слуга народу", - оголосив Стефанчук на пленарному засіданні.

Вірастюк став 244-м депутатом "Слуги народу".

Нагадаємо, що колишній легкоатлет та стронгмен Василь Вірастюк отримав депутатський мандат на довиборах в окрузі №87, які відбулися ще 28 березня.

Після закриття виборчих дільниць екзитполи показали, що кандидати Руслан Кошулинський, Василь Вірастюк та Олександр Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Офіційний підрахунок голосів супроводжувався судами, зміною голови окружкому, мітингами та залученням народних депутатів.

В кінці кінців 22 квітня ЦВК оголосила Вірастюка переможцем виборів з результатом 15 536 голосів. Шевченко, який згідно з цим протоколом набрав 15 114 голосів, з поразкою не погодився, і через деякий час рішення комісії було скасовано Верховним Судом.

19 квітня ЦВК склала другий протокол без врахування результатів голосування на шести проблемних дільницях. Відповідно до нього на виборах переміг Вірастюк, але уже з результатом 14 811 голосів проти 13 942 у Шевченка.

Верховний Суд знову скасував це рішення, та Велика палата Верховного Суду його відновила.

Це дозволило ЦВК 9 червня врешті-решт зареєструвати Вірастюка депутатом, а 15 червня він склав присягу під крики "Ганьба!" зі сторони колег Шевченка по партії "За майбутнє".