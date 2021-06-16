​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"

Володимир Зеленський вважає, що заяви президента Росії Володимира Путіна про "фашизм" в Україні, а також про те, що Україна є "частиною руского міра", неможливо сприймати серйозно.

Про це президент України розповів в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

"Дуже смішно, коли вони наводять приклад щодо якихось нацистських настроїв. Я дивлюся це як «Камеді Клаб», коли вони про це говорять. Вся ця історія «євреї-фашисти» трохи схожа на Квентіна Тарантіно, на цей приголомшливий фільм «Безславні покидьки», пам’ятаєте? Ось така ж трохи фантасмагорія. І я не розумію, як люди в Росії взагалі в це вірять. Вони ж добре нас знають! Ми стільки років разом, був один кінематограф, одна культура, одні театри, книги. Неймовірна українська література, яка була там популярна. Російська література, яка популярна в Україні. Я взагалі не можу зрозуміти, як він говорить про якийсь «фашизм»! Я не можу це серйозно сприймати. Взагалі, засобам масової інформації, які це пропагують, хочеться відповісти по-чоловічому. Тому що які ще аргументи? Як ви можете таке казати? Як ви можете мені таке казати?", - сказав Зеленський, коментуючи слова Путіна.

Президент розповів, що його родичів розстріляли нацисти під час Другої світової війни, коли Україна була під окупацією нацистської Німеччини. А зараз, коли Росія окупувала частину українських територій, вона називає українців "нацистами".

"Я просто здивований, по-перше, поверховими знаннями деяких російських ЗМІ, а по-друге, поверховими знаннями декого з оточення чи помічників першої особи. Як вони взагалі таке йому готують?", - зазначив Зеленський.

"Таке враження, що вони воювали з нацизмом, а ми були нацистами… Ми хто взагалі? Це і є головний розкол – інформаційна війна, інформаційне витирання своїх ніг об нашу країну. Забрати собі всі перемоги, які були в України. Просто забрати собі всю культуру, віру, літературу, перемогу над нацизмом – це політична клептоманія, іншого визначення немає", - додав президент.

Зазначимо, що у червні 2019 року, близьки друг президента Євген Кошовий в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман розповідав, що "Зеленський дуже злий на Путіна і може "дати йому ляпаса".

Нагадаємо, тема "руского міра" та "захисту" російськомовного населення часто порушується у пропаганді на росТВ і у ЗМІ. Про це також постійно говорять російські політики, в тому числі Путін, виправдовуючи військову агресію в Україні.

20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент РФ у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками терористів "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати в Москву. Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

14 червня в інтерв'ю іноземним ЗМІ Зеленський зазначив, що все ще сподівається на зустріч із Путіним "для активізації мирних переговорів".