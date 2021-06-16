У Женеві кілька десятків людей провели акцію проти Володимира Путіна напередодні зустрічі президентів США та РФ.

Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що акцію організували прихильники ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Вони зібралися на площі, де відбудеться президентський саміт. Учасники вимагають звільнити політв'язнів і засуджують жорстокі репресії проти опоннентів Путіна.

Один з учасників акції в масці з обличчям президента РФ влаштував перфоманс. Так, "Путін" із "татуюванням" на грудях з написом "ГУЛАГ", серпом та молотом, роздавав фальшиві гроші та пропонував муляжі флаконів з отрутою "Новічок".

Також учасники тримали в руках плакати "Крим - це Україна" і "Путін - х…ло" з відомої кричалки українських футбольних вболівальників.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, сьогодні Путін та Байден проведуть переговори у Женеві. Зустріч відбудеться на віллі Ла Гранж на березі Женевського озера і починається о 14:00 за Києвом. Після п'ятигодинного саміту президенти проведуть окремі брифінги для ЗМІ.