Рада ухвалила законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії
Рада ухвалила законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії
У Києві презентували надшвидкий український бойовий дрон
У Києві презентували надшвидкий український бойовий дрон
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Під Радою влаштували мітинг "бабуль в жовтих кепочках ОПЗЖ", - Зеленський
Під Радою влаштували мітинг "бабуль в жовтих кепочках ОПЗЖ", - Зеленський
Літак Wizz Air з Катовіце до Запоріжжя здійснив аварійну посадку
Літак Wizz Air з Катовіце до Запоріжжя здійснив аварійну посадку
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Данілов заперечив вихід російської мережі супермаркетів на український ринок
Данілов заперечив вихід російської мережі супермаркетів на український ринок
ГоловнаСвіт

​У Женеві напередодні зустрічі президентів США та Росії провели акцію проти Путіна

Мітинг організували прихильники російського опозиціонера Навального.

​У Женеві напередодні зустрічі президентів США та Росії провели акцію проти Путіна
Фото: EPA/UPG

У Женеві кілька десятків людей провели акцію проти Володимира Путіна напередодні зустрічі президентів США та РФ.

Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що акцію організували прихильники ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Вони зібралися на площі, де відбудеться президентський саміт. Учасники вимагають звільнити політв'язнів і засуджують жорстокі репресії проти опоннентів Путіна.

Один з учасників акції в масці з обличчям президента РФ влаштував перфоманс. Так, "Путін" із "татуюванням" на грудях з написом "ГУЛАГ", серпом та молотом, роздавав фальшиві гроші та пропонував муляжі флаконів з отрутою "Новічок".

Також учасники тримали в руках плакати "Крим - це Україна" і "Путін - х…ло" з відомої кричалки українських футбольних вболівальників.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, сьогодні Путін та Байден проведуть переговори у Женеві. Зустріч відбудеться на віллі Ла Гранж на березі Женевського озера і починається о 14:00 за Києвом. Після п'ятигодинного саміту президенти проведуть окремі брифінги для ЗМІ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також