Російсько-американський саміт у Женеві триватиме п’ять годин

Протокольна програма російсько-американського саміту в Женеві, запланованого на 16 червня, передбачає п’ять годин, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з матеріалами, поширеними пресслужбою Кремля напередодні заходу, прибуття президента РФ Володимира Путіна на віллу Ла-Гранж і спільне фотографування його з президентами США та Швейцарії Джо Байденом і Гі Пармеленом заплановано на 13:00 за місцевим часом.

На 13:15 заплановано початок бесіди президентів Росії та США, вона відбудеться на першому поверсі в бібліотеці.

На 14:30 заплановано початок російсько-американських переговорів у розширеному складі.

О 16:15 розпочнеться, як зазначено в матеріалах, друга частина переговорів у розширеному складі.

На 18:00 заплановано пресконференцію президента РФ за підсумками саміту.

У свою чергу Bloomberg із посиланням на високопоставленого представника Білого дому пише, що американська сторона планує провести пресконференцію президента Джо Байдена за підсумками саміту в Женеві після аналогічного заходу російського колеги Володимира Путіна.

Телеканал CNN із посиланням на Білий дім повідомляє, що першим до місця проведення саміту прибуде Путін, потім - Байден. Байден і Путін проведуть переговори, на яких будуть присутні держсекретар Ентоні Блінкен з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За даними американської сторони, заплановано і переговори в розширеному складі: крім президентів у них братимуть участь іще мінімум по п'ять осіб від кожної делегації.

За словами представника адміністрації Байдена, зустріч не передбачає спільного обіду.