Тупицький заявив про участь у засіданні КСУ дистанційно

Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, яких президент Володимир Зеленський звільнив своїм указом з посад голови і судді Конституційного суду, у вівторок, 15 червня, беруть участь у засіданні суду дистанційно.

Про це Олександр Тупицький повідомив у коментарі Укрінформу.

“Я і Касмінін беремо участь у засіданнях шляхом дистанційної роботи, а саме направлення електронними адресами усім суддям свої зауваження, пропозиції по тих справах, які є у провадженні Конституційного суду, які ми вивчаємо і таким чином робимо свій внесок у розгляд тих чи інших справ. Конституційний суд зобов’язаний їх приймати, розглядати, голосувати”, - сказав він.

За його словами, у майбутньому він разом із Касмініним планують брати онлайн-участь у відкритих засіданнях Великої палати КС.

“Ми хочемо показати, що суд легітимний, що він розблокований і працює. І такими комунікаційними способами перебороти незрозумілі накази керівництва УДО щодо нашого недопуску в суд, тобто вони будуть нікчемними”, - додав Тупицький.

Він сказав, що на період його роботи в онлайн-форматі головуватиме на засіданнях КС його заступник Сергій Головатий.

Тупицький розповів, що судді домовилися між собою працювати у такому режимі після того, як минулого тижня шестеро суддів відмовилися брати участь у засіданнях КС і тим самим заблокували його роботу, вимагаючи його і Касмініна участі у розгляді справ.

“Я дуже задоволений, що суд сьогодні відновив свою роботу. Це свідчить про те, що ми стали вищі за свої амбіції. Суд повинен працювати”, - говорить він.

Протягом минулого тижня робота Великої палати КС була заблокована через відмову шести суддів затверджувати порядок денний.

Непорозуміння між суддями виникли 3 червня під час розгляду так званої земельної справи. Тоді один з авторів конституційного подання народний депутат Василь Німченко (ОПЗЖ) вніс клопотання про участь у розгляді справи Тупицького і Касмініна.

Для вирішення даного питання судді видалилися у нарадчу кімнату, але не досягли консенсусу і перенесли розгляд справи на невизначений час.

У вівторок, 8 червня, судді не змогли затвердити порядок денний через те, що частина з них вимагала участі у засіданнях Тупицького і Камініна.

У середу, 9 червня, засідання суду не відбулося через відсутність кворуму, оскільки кілька суддів перебувають у відпустках.

10 червня на засідання Великої палати КС з’явилося 12 суддів, 6 з яких проголосували проти затвердження порядку денного через недопуск у суд Тупицького і Касмініна.

Нагадаємо, що 27 березня Володимир Зеленський своїм указом скасував укази про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Згідно з текстом документу, указ набрав чинності з дня опублікування.

В документі йдеться про те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина.

В кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення - його підозрюють у підкупі свідка.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.

1 червня Олександр Тупицький вперше зʼявився на судове засідання у справі про підкуп свідка і дачу неправдивих свідчень, однак, запобіжний захід йому не обирали, бо не прийшли прокурори.