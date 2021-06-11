Діяльність Конституційного Суду заблокована через "бунт" суддів, які вимагають повернення Тупицького

Суддя Олександр Литвинов, за даними ЗМІ, назвав указ про звільнення Тупицького неконституційним. його підтримали ще п'ятеро суддів.

У Конституційному Суді зірвалися всі заплановані на 10 червня засідання. За неофіційними даними, така ситуація склалася через бунт шести суддів, які вимагають повернення звільненого з посади голови КС указом президента Олександра Тупицького.

Шестеро суддів блокували засідання Великої палати суду, пишуть з посиланням на джерела "Бабель" і "Інтерфакс-Україна".

Постійна представниця парламенту в КС Ольга Совгиря в Telegram написала, що "основним і єдиним мотивом блокування постала вимога забезпечити участь у судових засіданнях О. Тупицького, який Указом Президента України №124/2021 від 27 березня 2021 року був звільнений з посади Судді Конституційного Суду України".

8 і 10 червня Суд мав продовжити розгляд справ щодо медичної реформи, пенсійного забезпечення держслуюбовців і функціонування української мови як державної.

За даними "Бабеля", суддя Олександр Литвинов учора заявив, що укази про звільнення Тупицького і судді Олександра Касмініна не є конституційними, а тому дії працівників УДО, які не пускали Тупицького в суд, нібито не є законними. Після цього він і ще п'ятеро суддів провалили голосування за порядок денний і засідання закрили. За даними "Інтерфакс-Україна", цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.

"Причиною такого відкритого шантажу стала їхня ультимативна вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького", - повідомив співрозмовник агентства.

У пресслужбі КСУ "Інтерфакс-Україна" повідомили, що наразі секретаріат не має такої інформації, оскільки це могло статися на закритій частині засідання суду, і ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію наразі неможливо.

Нагадаємо, що 27 березня Володимир Зеленський своїм указом скасував укази про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Згідно з текстом документу, указ набирає чинності з дня опублікування.

В документі йдеться про те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина.

В кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення - його підозрюють у підкупі свідка.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.

1 червня Олександр Тупицький вперше зʼявився на судове засідання у справі про підкуп свідка і дачу неправдивих свідчень, однак, запобіжний захід йому не обирали, бо не прийшли прокурори.