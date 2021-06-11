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Діяльність Конституційного Суду заблокована через "бунт" суддів, які вимагають повернення Тупицького

Суддя Олександр Литвинов, за даними ЗМІ, назвав указ про звільнення Тупицького неконституційним. його підтримали ще п'ятеро суддів. 

Діяльність Конституційного Суду заблокована через "бунт" суддів, які вимагають повернення Тупицького
Фото: Макс Требухов

У Конституційному Суді зірвалися всі заплановані на 10 червня засідання. За неофіційними даними, така ситуація склалася через бунт шести суддів, які вимагають повернення звільненого з посади голови КС указом президента Олександра Тупицького

Шестеро суддів блокували засідання Великої палати суду, пишуть з посиланням на джерела "Бабель" і "Інтерфакс-Україна"

Постійна представниця парламенту в КС Ольга Совгиря в Telegram написала, що "основним і єдиним мотивом блокування постала вимога забезпечити участь у судових засіданнях О. Тупицького, який Указом Президента України №124/2021 від 27 березня 2021 року був звільнений з посади Судді Конституційного Суду України".

8 і 10 червня Суд мав продовжити розгляд справ щодо медичної реформи, пенсійного забезпечення держслуюбовців і функціонування української мови як державної. 

За даними "Бабеля", суддя Олександр Литвинов учора заявив, що укази про звільнення Тупицького і судді Олександра Касмініна не є конституційними, а тому дії працівників УДО, які не пускали Тупицького в суд, нібито не є законними. Після цього він і ще п'ятеро суддів провалили голосування за порядок денний і засідання закрили. За даними "Інтерфакс-Україна", цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.

"Причиною такого відкритого шантажу стала їхня ультимативна вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького", - повідомив співрозмовник агентства.

У пресслужбі КСУ "Інтерфакс-Україна" повідомили, що наразі секретаріат не має такої інформації, оскільки це могло статися на закритій частині засідання суду, і ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію наразі неможливо.

Нагадаємо, що 27 березня Володимир Зеленський своїм указом скасував укази про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Згідно з текстом документу, указ набирає чинності з дня опублікування.

В документі йдеться про те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина.

В кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення - його підозрюють у підкупі свідка

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.

1 червня Олександр Тупицький вперше зʼявився на судове засідання у справі про підкуп свідка і дачу неправдивих свідчень, однак, запобіжний захід йому не обирали, бо не прийшли прокурори. 

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