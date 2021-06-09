Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Національна поліція викрила групу "чорних" колекторів, які займалися шантажем боржників та їх родичів і знайомих.

Про це повідомили пресслужби Київської міської прокуратури і Департаменту стратегічних розслідувань.

Колл-центр діяв з березня 2019 року.

Звідти дзвонили клієнтам компаній, що надають послуги швидкого кредитування. Одна з них і виділила офіси "колекторам" у Києві та Запоріжжі.

Сума боргів, після яких підключались колектори, коливалася від 1,5 тис. гривень до 180 тис. гривень.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/ Рекламні листівки кредитного сервісу "БыстроЗайм"

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

При цьому дзвонили не тільки боржникам, але й стороннім особам, які не мали жодного відношення до цих боргів. Оператори колл-центру погрожували застосуванням насильства над співрозмовниками та їх близькими родичами, пошкодженням чи знищенням їх майна тощо.

У межах слідства встановлено 14 осіб, які постраждали від неправомірних дій колекторів. Деякі з потерпілих не мали жодних боргових зобов’язань.

8 червня трьом учасникам угрупування повідомили про підозру за ч. 3 ст. 355 КК України (примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Підозрюваними є організатор, який координував та контролював роботу колекторів, та двоє його спільників, які працювали з клієнтськими базами та залучали операторів в колл-центр.

Під час обшуків у київському колл-центрі вилучили чотири сервери, 89 системних блоків, 52 мобільних телефони, 37 пакетів від сім-карт та документи.

Нагадаємо, що з липня 2021 року в Україні вступить в дію новий антиколекторський закон.

Він забороняє здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами компаніям, які не входять до Реєстру колекторів.

Цей закон також забороняє колекторам займатися тероризуванням боржників та людей, яких вони вказали в якості поручителів під час отримання кредитів.