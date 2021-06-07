ВАКС відправив за ґрати на 4 роки екскерівника великого залізничного підприємства

Вищий антикорупційний суд 7 червня виніс вирок колишньому в.о. голови правління ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" Олександру Скорику за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем), повідомляється на сайті ВАКС.

Йому призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Його також позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 1 рік.

"Обвинувачений, обіймаючи посаду в.о. голови правління державного підприємства та діючи всупереч фінансовому плану цього підприємства, яким не було передбачено здійснення витрат на придбання послуг добровільного страхування майна у 2016 році, все ж уклав відповідні договори. Їх ціна була у кілька десятків разів вищою, ніж гранично допустима для підприємств державного сектору економіки. Дії обвинуваченого суд визнав умисними, вчиненими поза межами його повноважень та такими, що суперечать рішенням держави в особі Міністерства інфраструктури України як єдиного акціонера та Вищого органу управління. Внаслідок цих дій підприємство зазнало збитків на загальну суму 8 794 889 гривень", - йдеться в повідомленні.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що колишній керівник отримав підозру в листопаді 2017 року. Затримали його в травні 2018 року після кількох місяців розшуку.

Згідно з інформацією на сайті Київ-Дніпровського МППЗТ, його створено в 1971 році для звільнення виробника від невластивих йому функцій з маневрової роботи, навантаження-розвантаження вагонів та виконання експедиційних операцій і забезпечує перевезення вантажів від 64 залізничних станцій прилягання УЗ до фронтів вивантаження і навантаження.

Основний вид його діяльності - перевезення вантажів залізничним транспортом між станціями прилягання і власниками вантажу, маневрова робота на під'їзних шляхах і вантажних фронтах, операції з навантаження і вивантаження з вагонів, утримання та ремонт під'їзних шляхів і рухомого складу.

Київ-Дніпровське МППЗТ обслуговує понад 1000 підприємств, в тому числі теплові та атомні електростанції, підприємства нафтопереробної та хімічної промисловості, цементні заводи, заводи з виготовлення залізобетонних виробів, домобудівні комбінати, гранітні кар'єри, комбінати хлібопродуктів, елеватори, цукрові заводи.

100%акцій ПрАТ належать державі в особі Мінінфраструктури.

Підприємство на своєму сайті стверджує, що займає друге місце після УЗ в сегменті ринку промислових вантажів з часткою в 10%.