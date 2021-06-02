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В Раді розповіли, кого віднесуть до олігархів та як боротимуться з ними

Документ містить критерії віднесення особи до олігархів та механізми "нейтралізації" її політичного впливу.

В Раді розповіли, кого віднесуть до олігархів та як боротимуться з ними
Павло Фролов
Фото: facebook/Pavlo Frolov

Народний депутат ("Слуга народу"), головний консультант Апарату Верховної Ради Павло Фролов оприлюднив деталі поданого до ВР президентом Зеленським законопроєкту про олігархів.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, документ містить 4 критерії, відповідність 3-м з яких може стати підставою для віднесення особи до олігархів: 

  1. активи від 2,3 млрд грн;
  2. суттєвий вплив на ЗМІ;
  3. монопольне становище на товарному ринку держави або суб’єкт природних монополій;
  4. участь у політиці.

Рішення про внесення особи до Реєстру олігархів ухвалюватиме РНБО за поданням члена РНБО, уряду або Антимонопольного комітету.

"Нейтралізація" олігархів відбуватиметься шляхом:

  • запуску провадження Антимонопольним комітетом про недотримання законодавства про захист конкуренції;
  • негайного звільнення усіх осіб, які мають значний вплив на реалізацію функцій держави (керівники та заступників ЦОВВ, держслужбовці категорії А, керівництво правоохоронних органів, судді, керівництво регіонів) за неподання до РНБО інформації про зміст будь-якої зустрічі чи розмови (в т.ч. по телефону) із олігархами або їх представниками;
  • заборони фінансувати політичні партії та брати участь у великій приватизації;
  • обов’язкового Е-декларування таких осіб.

Закон діятиме 10 років.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів. Тексту законопроєкту на сайті парламенту наразі немає.

Згідно з повідомленням пресслужби президента, документ містить визначення так званих олігархів – осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

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