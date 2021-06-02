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Зеленський вніс у Раду закон про олігархів

Тексту документа на сайті парламенту наразі нема.

Зеленський вніс у Раду закон про олігархів
Володимир Зеленський
Фото: Twitter

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів. Документ зареєстровано за №5599, свідчать дані на сайті ВР.

За інформацією джерел LB.UA, в законопроєкті запропоновано: "Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України".

Тексту законопроєкту "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на сайті парламенту наразі немає.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Президент визначив цей проєкт закону як невідкладний. Головним з опрацювання є Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, 15 квітня президент Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. На пресконференції він пообіцяв, що текст закону буде оприлюднено найближчим часом. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.

20 травня видання ZN.ua оприлюднило частини анонсованого законопроєкту. Згідно з опублікованим текстом, олігархом є людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та контролює значну за обсягом господарську діяльність.

Раніше основну ознаку олігарха назвав секретар РНБО Данілов. За даними РНБО, наразі в Україні є 13 олігархів.

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