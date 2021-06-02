Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
ГоловнаПолітика

Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)

Утім колишній спецпредставник США з питань України підтвердив, що організація, де він працює, долучена до цього лобіювання.

Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Фото: Радио Свобода

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер став лобістом "Північного потоку - 2".

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомила колишня радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль.

"Він працює на лобістську компанію, яка представляє інтереси "Північного потоку - 2", - повідомила Зеркаль.

За її словами, це відбулося після всіх слухань по імпічменту Дональда Трампа.

Оновлення. Коментуючи заяву Олени Зеркаль, Волкер заявив, що здивований заявами про зміну його позиції щодо "Північного потоку-2".

"Моє ставлення до "Північного потоку" добре відоме і має вдосталь підтверджень: я є противником цього проєкту. Я говорив про це в інтерв’ю, про це йдеться у письмових документах тощо", - запевнив він у коментарі "Європейській правді".

Втім, дипломат підтвердив, що організація, де він працює, долучена до цього лобіювання.

"Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений, що можна перевірити - ви знаєте, що в США є суворі правила реєстрації лобістської діяльності. По суті, вони (BGR group) не долучили до цього саме через мої погляди щодо "Північного потоку-2", - пояснив Курт Волкер.

"Я знаю Олену Зеркаль і був здивований, що вона не уточнила цього у мене. Мої погляди щодо цього проєкту не змінилися", - додав колишній спецпредставник Держдепу з питань України.

Нагадаємо, Волкер був спецпредставником США з питань України з 7 липня 2017 року по 27 вересня 2019 року.

Він звільнився на тлі скандалу з тиском на Україну для розслідування проти політичного суперника президента Дональда Трампа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також