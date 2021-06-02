Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)

Утім колишній спецпредставник США з питань України підтвердив, що організація, де він працює, долучена до цього лобіювання.

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер став лобістом "Північного потоку - 2".

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомила колишня радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль.

"Він працює на лобістську компанію, яка представляє інтереси "Північного потоку - 2", - повідомила Зеркаль.

За її словами, це відбулося після всіх слухань по імпічменту Дональда Трампа.

Оновлення. Коментуючи заяву Олени Зеркаль, Волкер заявив, що здивований заявами про зміну його позиції щодо "Північного потоку-2".

"Моє ставлення до "Північного потоку" добре відоме і має вдосталь підтверджень: я є противником цього проєкту. Я говорив про це в інтерв’ю, про це йдеться у письмових документах тощо", - запевнив він у коментарі "Європейській правді".

Втім, дипломат підтвердив, що організація, де він працює, долучена до цього лобіювання.

"Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений, що можна перевірити - ви знаєте, що в США є суворі правила реєстрації лобістської діяльності. По суті, вони (BGR group) не долучили до цього саме через мої погляди щодо "Північного потоку-2", - пояснив Курт Волкер.

"Я знаю Олену Зеркаль і був здивований, що вона не уточнила цього у мене. Мої погляди щодо цього проєкту не змінилися", - додав колишній спецпредставник Держдепу з питань України.

Нагадаємо, Волкер був спецпредставником США з питань України з 7 липня 2017 року по 27 вересня 2019 року.

Він звільнився на тлі скандалу з тиском на Україну для розслідування проти політичного суперника президента Дональда Трампа.