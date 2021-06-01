Зеленський запропонував створити новий формат переговорів, який включав би Донбас, Крим та "Північний потік-2"

"Нормандський формат" і його теми в такому випадку "стали б частиною цієї конструкції".

Президент Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів із врегулювання ситуації в Україні та довкола неї.

Про це глава української держави заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, переклад якого оприлюднено на сайті президента.

Відповідно до його пропозиції, до нового формату мають увійти питання не лише врегулювання ситуації на Донбасі, а й повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За словами президента України, такий формат можна було б об'єднати з "нормандським".

"Це більш глобальний формат, аніж Нормандський. Те, що має вирішити «Нормандська четвірка», стане частиною цього плану. Тому що Нормандський формат – саме про схід України. Він не про Крим, не про «трубу», не про гарантії нашої безпеки, він не про членство в НАТО чи особливий статус партнерства з НАТО", - пояснив Зеленський.

За словами президента, "Нормандський формат" і його теми в такому випадку "стали б частиною цієї конструкції".

Як відомо, учасницями "нормандської четвірки" є Україна, Німеччина, Франція і Росія. Президент України Володимир Зеленський запропонував розширити нормандський формат за рахунок США ще в 2019 році. У США відповіли, що залучення нових учасників до переговорного процес вимагає згоди всіх лідерів "Нормандської четвірки".

У свою чергу МЗС Франції висловилися за підтримання діалогу з Вашингтоном щодо Донбасу, але категорично проти участі США у "нормандському форматі".

Водночас в РФ заявили, що бажання України залучити США до нормандських переговорів щодо Донбасу нібито можна вважати намаганням відійти від Мінського формату.

Володимир Зеленський зауважив, що не бачить великої проблеми в тому, щоб паралельно з нормандським форматом створити ще один переговорний майданчик, якщо перший не працює.