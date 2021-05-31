Разумков запропонував заслухати Кабмін щодо тарифів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував заслухати уряд щодо тарифів.

Про це голова Ради сказав під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій та груп у понеділок, 31 травня, інформує пресслужба парламенту.

"Закінчився фактично опалювальний період. Ми маємо зрозуміти, до чого готуватися людям та що було зроблено до наступного опалювального сезону", - наголосив Дмитро Разумков.

Він нагадав, що на початку цього року парламентом було прийнято постанову "Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги".

"Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо послухати, що саме було зроблено Кабінетом Міністрів України за дорученням Парламенту", - зазначив голова ВР.

Дмитро Разумков запропонував заслухати міністра енергетики в межах години запитань до уряду найближчим часом – упродовж цього або наступного пленарного тижня.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада на позачерговому засіданні відхилила постанову, яка пропонувала доручити уряду невідкладно змінити фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів і повернути пільгові 100 кВт. Проте тариф на світло у травні і червні залишився на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр (таку ж ціну зберегли і на квітень). В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Щоб уникнути повторення такої ситуації наступної зими, влада вирішила запровадити річні тарифи, які діють з 1 травня за замовчуванням. Більшість газопостачальних компаній встановили ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр.

21 травня НАК "Нафтогаз України" заявив, що запропонує теплокомуненерго довгострокові контракти на газ у зв'язку зі скасуванням спеціальних обов'язків, за якими компанія продавала паливо за формульною ціною.

Верховна Рада на засіданні 29 квітня проголосувала за призначення міністром енергетики віцепрезидента "Енергоатому" Германа Галущенка. Це перший повноцінний міністр енергетики України за 1,5 року - до нього були виконувачі обов'язків.