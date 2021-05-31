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Колесніков створив партію

Перший з'їзд партії Колеснікова відбувся 30 травня. 

Колесніков створив партію
Борис Колесников
Фото: rudenko.kiev.ua

Бізнесмен, колишній віцепрем'єр Борис Колесніков створив партію під назвою "Україна - наш дім".

Про це повідомляється на його сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні [30 травня] наша команда провела перший з'їзд політичної партії «Україна - наш дім», на якому мене обрали лідером партії, а також були озвучені імена професіоналів, які складають ядро партії", - йдеться в повідомленні від імені Колеснікова.

До цього ядра увійшли, зокрема, колишній генконструктор "Антонова" Дмитро Ківа, глава руху SaveФОП Сергій Доротич, президентка благодійного фонду "Допомога онкохворим дітям" Валентина Маркевич.

Заявленою метою партією є відновлення суверенітету та "реальної державності" України та зростання економіки з підвищенням соціальних стандартів.

Для цього Колесніков хоче ухвалити нову Конституцію та перейти на парламентську модель державного правління з двопалатним парламентом. 

Борис Колесніков - ексвіцепрем’єр України, ексміністр інфраструктури, народний депутат V, VI та VII cкликань від "Партії регіонів", бізнесмен.

Нагадаємо, що раніше в Україні була партія "Наш дім Україна", зараз вона називається "Енергія".

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