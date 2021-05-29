Порошенко: Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН

29 травня світ відзначає Міжнародний день миротворців ООН, який свого часу був проголошений завдяки активній підтримці української дипломатії. Про це у Facebook написав п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він привітав українських миротворців і наголосив на тому, що наша держава розраховує на міжнародну солідарність у боротьбі за відновлення територіальної цілісності і суверенітету.

"Мої щирі вітання і слова глибокої подяки та шани всім тим, передусім від України, хто вірою і правдою служить високій місії з підтримання миру і безпеки у світі. Схилимо голову і перед пам‘ятю тих героїв, хто, виконуючи почесну місію, віддав своє життя заради безпечнішого світу", – пише Порошенко.

Він додав, що для України цей день має особливе значення.

"Наші мужні воїни, справжні професіонали військовослужбовці Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України, гідно виконують свою місію у багатьох куточках планети", – нагадав п’ятий президент.

Порошенко додав, що українські представники і сьогодні служать там, де міжнародні миротворчі сили ООН залишаються чи не єдиним ефективним інструментом для відновлення миру, безпеки і стабільності.

"Це надає Україні незаперечне право розраховувати на міжнародну солідарність сьогодні, коли ми вже восьмий рік захищаємо себе і цивілізований світ від російської навали на фронті Донбасу. Розміщення миротворчої операції під егідою ООН на окупованій частині Донбасу, включно з кордоном, стало б вагомим чинником, що кардинально змінив би розстановку сил у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", – зазначив Порошенко.