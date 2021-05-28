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Лукашенко розказав, як переконував Порошенка не виходити з СНД

"Вийти завжди встигнеш. А от увійти назад - багато буде витрат і проблем".

Лукашенко розказав, як переконував Порошенка не виходити з СНД
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко заявив, що кілька років тому пригальмував процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав.

Про це він сказав під час засідання ради глав урядів СНД у Мінську.

"Досі переді мною стоїть приклад України, вихід із СНД. Це було при Порошенку. У мене були добрі стосунки з усіма - які б вони не були жовто-блакитні чи помаранчеві. І я пам'ятаю цю розмову, він мені першому сказав: "От, Олександре Григоровичу, ми хочемо вийти з СНД". Я не збирався його переконувати якимись великими фразами, а спитав: "Петро, навіщо тобі це? Чим ти перевантажений у СНД", - розказав Лукашенко, який при Порошенкові ще був легітимним президентом.

"Зрозуміло, чому він виходив - його звідти витягували. Але я йому просту річ сказав: "Вийти ти завжди встигнеш". І Михайлу Саакашвілі про це говорив. "А от увійти назад - багато буде витрат і проблем. І врешті-решт, не хочеш приїжджати на СНД - не приїжджай, прийшли посла, хай посол побуде, посидить, доповість тобі. Що ми тут такого в СНД творимо, що заважає незалежності та іншому України? Нічого". Отака відверта розмова була", - сказав Лукашенко.

За його словами, Порошенко начебто погодився і "рік терпів", а потім "нишком пішов".

Нагадаємо, що Україна оголосила про вихід із СНД у березні 2014 року у зв'язку з тим, що організація самоусунулася від вирішення ситуації в Криму. При цьому жодних конкретних дій у цьому напрямку зроблено не було. Втім, Україна відмовилася від свого головування в Раді голів держав СНД у 2014 році, і його передали Білорусі.

У листопаді 2014 року тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснював, що Україна не виходить із СНД, оскільки в цій організації залишаються зв'язки і відносини, корисні для країни.

У 2018 році президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України в статутних органах СНД. Після цього було закрито представництво України при СНД, а державні органи почали поступово припиняти дію договорів СНД на території України.

Варто зазначити, що Україна так і не ратифікувала Статут СНД, тому вважається лише спостерігачем, а не членом цієї організації.

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