ЄС виділив ще 25 млн євро на допомогу жителям Донбасу

Про нову допомогу оголосила глава Єврокомісії після розмови з президентом України.

Європейський Союз виділив Україні 25,4 млн євро на допомогу мешканцям, які постраждали від конфлікту на Донбасі.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Рада знову поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Я підтвердила незмінну підтримку ЄС реформ і територіальної цілісності України. Ми оголосили про нову допомогу €25,4 млн на допомогу людям, постраждалим від конфлікту. Ми також підтримуємо Україну в боротьбі з COVID-19", - написала вона у Twitter 27 травня.

Згідно з заявою на сайті Єврокомісії, від початку війни на Донбасі загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС сягнув 190 млн євро.

Заявлене сьогодні фінансування допоможе людям, постраждалим від наслідків конфлікту, отримати доступ до медичних послуг, зокрема підвищення рівня готовності та реагування на пандемію COVID-19, а також до послуг з отримання захисту, зокрема юридичної підтримки.

Зокрема, надана допомога дасть змогу відремонтувати пошкоджені будинки, школи й лікарні, а також забезпечить найбільш вразливих осіб засобами для задоволення базових потреб і доступ до питної води й освіти в умовах надзвичайних ситуацій, вважають у Єврокомісії.

Пріоритетними будуть потреби вразливих категорій населення, таких як літні люди та особи з обмеженими можливостями.