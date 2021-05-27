Порошенко привіз кисневі концентратори у лікарню Торецька на Донеччині

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час поїздки у Донецьку область побував у Центральній міській лікарні Торецька та передав медзакладу кисневі концентратори. Один з концентраторів для Торецької лікарні придбав за свої кошти відомий журналіст, ведучий та блогер Дмитро Чекалкін, який теж приїхав на Донбас.

Порошенко зазначив, що сьогодні навіть за офіційною статистикою, в Україні померло більше 50 тисяч людей від коронавірусу, і це пряма відповідальність влади. Порошенко також нагадав, як у 2014 році Торецьк, який ще тоді називався Дзержинськом, звільнили від «русского міра».

«До нас звернулися, що в лікарні Торецька потрібні кисневі концентратори. Наш Фонд і команда «Європейської Солідарності» намагається забезпечити медичною технікою і медичним обладнанням лікарні всіх областей. Але першим пріоритетом має бути Донецька область. Чому це має так бути? Тому що у 2014 році, коли стояло питання взагалі існування нашої держави, нам треба було об’єднатися і захистити державу. Я згадую, як важко було тоді. Я згадую кожну хвилину. Коли Дзержинськ звільняли, тоді крім Збройних Сил ще й підрозділи Управління державної охорони, моя охорона зі спецназом на конфіскованих банківських мікроавтобусах вибили з міськради цих найманців і фактично безкровно звільнили Дзержинськ, і його перейменували», – нагадав Порошенко.

«Я не думаю, що всі розуміють історичне і стратегічне місце Торецька, але це 7-8 кілометрів – рівно половина до Шумів, а потім до Горлівки. І коли фактично біля лінії фронту, ризикуючи життям, торецькі лікарі, медичні працівники рятували життя наших воїнів перед тим, як їх відправити у Дніпро, Харків, у шпиталі Києва, Львова, скільки ці руки врятували життів», – зауважив експрезидент.

Він щиро подякував всім лікарям, які, починаючи з 2014-го, забезпечили не менш важливу роль у захисті держави.

«А зараз уже два роки ми між двох вогнів, між двох фронтів. З одного боку – фронт російського агресора, а з іншого боку – фронт пандемії. І знову немає вихідних, немає якогось нормованого робочого дня. На жаль, нема достойних зарплат, немає ковіднирх 300% доплат. На жаль, немає страхування на випадок захворювання, яке ми тоді запровадили для воїнів», – зауважив Порошенко.

«Зараз ми розуміємо, що ковід не можна зупинити без вакцинації. На жаль, в Україні вакциновано лише 2%. Кажуть про вакцинний націоналізм. Так, бо це боротьба президентів за те, щоб країни отримали вакцину. Я думаю, що невипадково наша країна опинилася на останньому місті в Європі. Зараз, коли весь світ вже провакцинований, вони відправили Степанова у відставку, думають, що він як цап-відбувайло. Це – відповідальність президента і влади», – наголосив Порошенко.

Як відомо, з перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 медичних установ.