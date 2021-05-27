Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Битва под Eurovision
Битва под Eurovision
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Лукашенко и безопасность Украины
Лукашенко и безопасность Украины
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
ГоловнаПолітика

Порошенко привіз кисневі концентратори у лікарню Торецька на Донеччині

Допомогу від Фонду Порошенка отримали близько 200 медичних установ.

Порошенко привіз кисневі концентратори у лікарню Торецька на Донеччині

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час поїздки у Донецьку область побував у Центральній міській лікарні Торецька та передав медзакладу кисневі концентратори. Один з концентраторів для Торецької лікарні придбав за свої кошти відомий журналіст, ведучий та блогер Дмитро Чекалкін, який теж приїхав на Донбас.

Порошенко зазначив, що сьогодні навіть за офіційною статистикою, в Україні померло більше 50 тисяч людей від коронавірусу, і це пряма відповідальність влади. Порошенко також нагадав, як у 2014 році Торецьк, який ще тоді називався Дзержинськом, звільнили від «русского міра».

«До нас звернулися, що в лікарні Торецька потрібні кисневі концентратори. Наш Фонд і команда «Європейської Солідарності» намагається забезпечити медичною технікою і медичним обладнанням лікарні всіх областей. Але першим пріоритетом має бути Донецька область. Чому це має так бути? Тому що у 2014 році, коли стояло питання взагалі існування нашої держави, нам треба було об’єднатися і захистити державу. Я згадую, як важко було тоді. Я згадую кожну хвилину. Коли Дзержинськ звільняли, тоді крім Збройних Сил ще й підрозділи Управління державної охорони, моя охорона зі спецназом на конфіскованих банківських мікроавтобусах вибили з міськради цих найманців і фактично безкровно звільнили Дзержинськ, і його перейменували», – нагадав Порошенко.

«Я не думаю, що всі розуміють історичне і стратегічне місце Торецька, але це 7-8 кілометрів – рівно половина до Шумів, а потім до Горлівки. І коли фактично біля лінії фронту, ризикуючи життям, торецькі лікарі, медичні працівники рятували життя наших воїнів перед тим, як їх відправити у Дніпро, Харків, у шпиталі Києва, Львова, скільки ці руки врятували життів», – зауважив експрезидент.

Він щиро подякував всім лікарям, які, починаючи з 2014-го, забезпечили не менш важливу роль у захисті держави.

«А зараз уже два роки ми між двох вогнів, між двох фронтів. З одного боку – фронт російського агресора, а з іншого боку – фронт пандемії. І знову немає вихідних, немає якогось нормованого робочого дня. На жаль, нема достойних зарплат, немає ковіднирх 300% доплат. На жаль, немає страхування на випадок захворювання, яке ми тоді запровадили для воїнів», – зауважив Порошенко. 

«Зараз ми розуміємо, що ковід не можна зупинити без вакцинації. На жаль, в Україні вакциновано лише 2%. Кажуть про вакцинний націоналізм. Так, бо це боротьба президентів за те, щоб країни отримали вакцину. Я думаю, що невипадково наша країна опинилася на останньому місті в Європі. Зараз, коли весь світ вже провакцинований, вони відправили Степанова у відставку, думають, що він як цап-відбувайло. Це – відповідальність президента і влади», – наголосив Порошенко.

Як відомо, з перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також