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Україна висунула підозру російському генералу за блокування батальйону морпіхів в Феодосії у 2014 році

Учаснику захоплення Криму закидають три статті Кримінального кодексу.

Україна висунула підозру російському генералу за блокування батальйону морпіхів в Феодосії у 2014 році
Галкін (справа) з міністром оборони РФ Шойгу у 2017 році
Фото: mil.ru

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 27 травня повідомили про підозру колишньому командувачу Південного військового округу РФ генерал-полковнику Олександру Галкіну.

Про це повідомляється на сайті ОГП.

Йому закидають пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч.5 ст.27, ч.3 ст.110 ККУ), підбурювання до вчинення державної зради (ч.4 ст.47, ч. 1 ст. 111 ККУ), а також пособництво у веденні агресивної війни (ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 ККУ).

За даними слідства, Галкін організував оточення бронетранспортерами і блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-морських сил України, яке на той час було одним з найбільш боєздатних військових підрозділів, спроможних дати відсіч збройній агресії.

Крім того, російський генерал, погрожуючи застосуванням фізичного насильства та зброї, підбурював українських морпіхів та управління берегової та територіальної оборони до переходу на бік ворога.

Нагадаємо, що в кінці лютого 2014 року російські війська заблокували місце постійного дислокації батальйону морпіхів у Феодосії, а 24 березня захопили її штурмом.

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