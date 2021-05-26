Кіровоградську область очолить керівниця одного з департаментів ОДА

Кабінет міністрів на засіданні погодив призначення нової керівниці Кіровоградської обласної державної адміністрації. Посаду отримає директорка департаменту агропромислового розвитку ОДА Марія Чорна.

Рішення було прийнято на засіданні в середу.

Чорній 46 років.

Вона починала трудову кар'єру як продавчиня та вчителька, але в 2002 році перейшла на державну службу в сфері сільського господарства. Працювала в агропромисловому управлінні Компаніївської РДА, а з 2011 року - в департаменті агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Нагадаємо, що попередній голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко звільнився в квітні після восьми місяців роботи.

Його попередник Андрій Балонь попався на хабарі, пропрацювавши на посаді теж менше року.