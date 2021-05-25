В Україну приїде нова генсек ОБСЄ

Шмід хоче на власні очі побачити ситуацію на Донбасі.

На цьому тижні в Україну приїде генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Хельга Шмід.

Як повідомляється на сайті організації, в програмі візиту заплановані зустрічі з членами українського уряду Олексієм Резніковим та Дмитром Кулебою, спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, а також поїздка у Східну Україну, де Шмід хоче на власні очі побачити ситуацію в районах, що постраждали від конфлікту.

Генсек планує зустрітися зі співробітниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

Німкеня Хельга Шмід очолила ОБСЄ в грудні 2020 року. Вона стала першою жінкою на цій посаді.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у першій телефонній розмові запросив Шмід приїхати в Україну і вона пообіцяла зробити це, щойно дозволять обставини, пов’язані з карантинними обмеженнями.

Вона запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ у 2021 році.

Попередник Шмід Томас Гремінгер востаннє приїжджав в Україну влітку 2018 року.