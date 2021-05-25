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В Україні вперше судитимуть депутата Ради за "кнопкодавство"

Парламентарій попався на неперсональному голосуванні в лютому 2020 року. 

В Україні вперше судитимуть депутата Ради за "кнопкодавство"
Фото: Цензор

Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора 25 травня передали до суду обвинувальний акт проти чинного депутата Верховної Ради, якого в лютому 2020 року піймали на "кнопкодавстві".

Про це повідомляється на сайтах ДБР та ОГП.

За даними слідства, 21 лютого 2020 року під час розгляду поправок до законопроєкту у сесійній залі парламенту депутат тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги.

Імені обвинуваченого не вказано, але того дня на "кнопкодавстві" піймали позафракційного депутата Владислава Поляка.

Його було обрано до Верховної Ради за виборчим округом №73 у Закарпатській області. Перед тим він був депутатом Закарпатської обласної ради, а ще раніше - Виноградівської міської ради. З 2009 року - приватний підприємець.

Санкція статті ст. 364-2 КК України про неперсональне голосування передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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