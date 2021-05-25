Порошенко категорично відкинув оприлюднені в програмі Bihus.info заяви про "обмін труби Медведчука" на завод у Криму

Доказом непричетності називають те, що підприємство до війни належало Порошенку, а після окупації Криму було націоналізовано і конфісковано російською окупаційною владою.

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко категорично відкидає оприлюднені в програмі Bihus.info дані про нібито обмін так званої труби Медведчука на Севморзавод у Севастополі. У пресслужбі партії заявили, що доказом непричетності є те, що підприємство до війни належало Порошенку, а після окупації Криму було націоналізовано і конфісковано російською окупаційною владою.

Пресслужба уповноважена ще раз повідомити, що Петро Порошенко не розмовляв з Медведчуком на ті теми, про які "віщають чужі голоси в програмах на ютуб-каналі Дениса Бігуса від 17 травня та 24 травня 2021 р.".

"Насправді це не розслідування, не журналістська робота, а злив із Офісу Президента. В розмовах між тим нема самого Порошенка, а сумнівні слова та суб’єктивні оцінки третіх осіб про нього подаються аудиторії як істина в останній інстанції", - йдеться у заяві.

У партії вважають, що постійні спроби нав’язати суспільству думку про нібито зв’язок Медведчука з Порошенком є чорним піаром, який координується політичними опонентами. "Сам Петро Порошенко неодноразово детально розповідав про те, що використовував статус Медведчука як неформального представника Путіна із питань звільнення заручників. І для того, щоби повернути додому близько трьох тисяч людей, готовий був «взаємодіяти хоч з чортом лисим»", - запевнили в "ЄС".

Зазначається, що інший епізод, про який Порошенко вже інформував, мав місце наприкінці 2014 року, коли енергетична криза вилилася у віялові відключення електроенергії. Тоді Україні потрібно було виграти час, щоби підготуватися до двох стратегічних ключових рішень в забезпеченні енергетичної безпеки. А саме - повної відмови від російського вугілля, газу та електрики, що й було досягнуто наприкінці 2015 року.

"У лютому 2019 року тодішній Генеральний прокурор Юрій Луценко порушив проти Віктора Медведчука справу за державну зраду, яку після приходу до влади Зеленського заморозили на цілих два роки. Саме під час дострокових парламентських виборів, ініційованих Зеленським в 2019 році, Медведчук повернувся у велику політику. І лише зростання рейтингу ОПЗЖ, який майже наздогнав «Слуг», вивело Зеленського із летаргії, в якій він майже два роки пасивно спостерігав за активністю п’ятої колони", - переконані в партії.

Нагадаємо, що журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили другу частину розслідування, зробленого на основі аналізу телефонних розмов голови політради партії “Опозиційна платформа - За Життя” Віктора Медведчука за 4 роки. Як стверджують журналісти, розслідування проливає світло на те, як суд віддав стратегічний об'єкт росіянам і що вони отримали, коли передали трубу оточенню Медведчука.

Журналісти стверджують, що Медведчук на плівках вперше згадує, що розмовляв про трубу з “нашим головним”, в нього “є пропозиція” і він особисто “контролює” це питання.

"За спостереженням журналістів, вираз “наш головний” Медведчук на плівках вживає, коли говорить про тодішнього президента України Петра Порошенка, зокрема, згадуючи його перебування у закордонних і регіональних поїздках, які підтверджуються відповідними датами розмов", - зазначили в програмі.

Журналісти також зазначили, що "в розмовах Медведчука лунали тези, які можуть пояснити мотивацію того, кого в розмовах називають “наш головний”. Трубу планували обміняти на якийсь завод, який Росія націоналізувала. Редакція має обґрунтоване припущення, що йдеться про націоналізований окупаційною владою Криму Севастопольський морський завод, який раніше належав структурам Петра Порошенка, а потім перейшов у Федеральну власність Росії".