В Італії впала кабіна на канатній дорозі, загинуло 14 осіб (оновлено)
В Італії впала кабіна на канатній дорозі, загинуло 14 осіб (оновлено)
У Мінську затримали засновника телеграм-каналу NEXTA (оновлено)
У Мінську затримали засновника телеграм-каналу NEXTA (оновлено)
У Китаї через крижаний дощ та сильний вітер загинув 21 бігун
У Китаї через крижаний дощ та сильний вітер загинув 21 бігун
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
​Лукашенко обмежив свободу преси та масових заходів у Білорусі
​Лукашенко обмежив свободу преси та масових заходів у Білорусі
У Ryanair прокоментували екстрену посадку літака в Мінську, після якої затримали засновника Nexta
У Ryanair прокоментували екстрену посадку літака в Мінську, після якої затримали засновника Nexta
Переможця "Євробачення" запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу
Переможця "Євробачення" запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу
ГоловнаПолітика

Порошенко закликав до жорстких санкцій проти режиму Лукашенка

Експрезидент пропонує припинити авіаційні польоти над територією Білорусі та встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії «Белавіа» в аеропорти України.

Порошенко закликав до жорстких санкцій проти режиму Лукашенка
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що запровадження нових санкцій має стати адекватною відповіддю на брутальні порушення Олександром Лукашенком принципів демократії проти білоруського режиму. Про це він написав в Facebook.

«Закликаю Європейський Союз, США, інших наших партнерів до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу – негайно запровадити ці санкції, а надалі синхронізувати їх з міжнародними», – наголосив експрезидент.

Також він вимагає припинити авіаційні польоти над територією Білорусі, встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії «Белавіа» в аеропорти України, припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну, посилити роботу українських спецслужб для нейтралізації "загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії" тощо.

«Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також