Порошенко закликав до жорстких санкцій проти режиму Лукашенка

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що запровадження нових санкцій має стати адекватною відповіддю на брутальні порушення Олександром Лукашенком принципів демократії проти білоруського режиму. Про це він написав в Facebook.
«Закликаю Європейський Союз, США, інших наших партнерів до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу – негайно запровадити ці санкції, а надалі синхронізувати їх з міжнародними», – наголосив експрезидент.
Також він вимагає припинити авіаційні польоти над територією Білорусі, встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії «Белавіа» в аеропорти України, припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну, посилити роботу українських спецслужб для нейтралізації "загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії" тощо.
«Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».