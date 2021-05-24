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"Голос" закликав міжнародну спільноту зупинити "державний тероризм" у Білорусі

Від української влади партія вимагає обмежити авіаційне сполучення з Республікою Білорусь.

"Голос" закликав міжнародну спільноту зупинити "державний тероризм" у Білорусі
Фото: facebook/Кіра Рудик

Партія “Голос” приголомшена актом державного тероризму, на який пішов режим Лукашенка, коли з використанням військової авіації де-факто перехопив літак міжнародного перевізника, що здійснював рейс між двома столицями країн ЄС, аби арештувати опозиційного журналіста Романа Протасевича. Про це йдеться у заяві політсили.

“Міжнародна спільнота та українська влада мають жорстко реагувати на такі дії маріонетки Путіна. Партія “Голос” розцінює вчорашні дії Лукашенка як акт де-факто повітряного піратства та повернення до практик більшовистського чи нацистського режимів, коли для боротьби з політичними опонентами використовуються методи терору. Саме тому Україна і її союзники мають зайняти рішучу, послідовну і жорстку позицію щодо дій спецслужб та військових проросійських маріонеток”, - заявили у “Голосі”.

Члени політсили вимагають від влади Білорусі негайно повернути свободу Роману Протасевичу, а також іншим жертвам політичних репресій. Не може держава у центрі Європи у 21 столітті брати людей у заручники та погрожувати громадянам смертною карою через їх політичні переконання, переконані у “Голосі”.

Також “Голос” висунув вимоги до української влади:

  • запровадити максимальні санкції на чиновників режиму Лукашенка, задіяних у спецоперації по захопленню Романа Протасевича, а також на всіх поплічників Лукашенка, причетних до репресій та порушень прав людини;
  • обмежити авіаційне сполучення з Республікою Білорусь до відновлення там законності та демократичних процедур, польоти над територією цієї країни наразі становлять пряму небезпеку для українських громадян та громадян інших країн;
  • рекомендувати українським літакам та літакам, що прямують в Україну, оминати повітряний простір Білорусі;
  • активно долучитися до притягнення режиму Лукашенка до відповідальності відповідно до міжнародного права.

“Ми закликаємо Європейський Союз, всіх союзників по НАТО та всю світову спільноту жорстко відреагувати на кричущі порушення прав людини та застосувати усі можливі інструменти політичного, дипломатичного, економічного тиску для того, щоб врятувати життя Романа Протасевича та сотень білорусів, що знаходяться у лапах білоруського КДБ, філіалу російської ФСБ в центрі Європи та притягнути режим Лукашенка до відповідальності відповідно до міжнародного права. Ми маємо разом зупинити державний тероризм 21 століття”, - резюмували автори заяви.

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