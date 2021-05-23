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Кличка назвали мером 2020 року за версією премії «Людина року»

Це друга нагорода програми «Людина року», яку отримав Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко став переможцем премії «Людина року-2020» в номінації «Міський голова року». Урочиста церемонія ювілейної, 25-ої, премії програми «Людина року» відбулася в Національній опері України. 


«Ця премія – стимул для мене. Стимул рухатися вперед, надалі змінювати Київ, робити його комфортною європейською столицею», – зазначив Віталій Кличко, отримавши премію. 

Це друга нагорода програми «Людина року», яку отримав Віталій Кличко. У 2004 році він був визнаний переможцем у номінації «Спортсмен року». А у 2007 році в цій номінації кращим експерти визнали Володимира Кличка – чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі. У 2010 році Віталій та Володимир отримали нагороду «Гордість України», якою відзначають видатних людей в рамках програми «Людина року». 

«Людина року» – загальнонаціональна програма, під час якої Вища Академічна Рада обирає лідерів незалежної України. Особистостей, які своїм професіоналізмом  та талантом демонструють всьому світу досягнення українського народу. Вища Академічна Рада складається з відомих громадських діячів та діячів культури.

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