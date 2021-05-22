Рада підтримала запит щодо присвоєння звання Герой України Ярославу Журавлю

Сержант-розвідник з евакуаційної команди отримав поранення під час обстрілу та залишився на полі бою без допомоги.

Верховна Рада України підтримала запит, ініційований лідером «Європейської Солідарності» Петром Порошенком, до президента Зеленського щодо присвоєння звання Герой України сержанту-розвіднику Ярославу Журавлю (посмертно). Запит підписали ще 60 народних депутатів з різних фракцій та груп. За направлення запиту президенту Зеленському проголосували 292 народних депутата.

«Ще один крок на шляху боротьби за повагу до наших воїнів – сьогодні депутати ухвалили ініційоване мною звернення до Зеленського з вимогою присвоїти звання Героя України Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб його пораненого евакуювали до наших військ. Поки Головнокомандувач «шукав миру в очах Путіна». Сподіваюся, президент нарешті почує заклик мільйонів українців – підписати Указ і присвоїти Ярославу Журавлю звання Героя України посмертно. Бо він точно заслужив це звання. Нагадую гаранту: його обов‘язок перед українськими захисниками та перед родинами загиблих українських воїнів – гідно вшановувати їхній подвиг та жертву заради України», – написав Порошенко у Facebook.

Як відомо, 13 липня 2020 року на лінії зіткнення під селищем Зайцевим, що поруч з окупованою Горлівкою на Донеччині, під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув командир розвідувального взводу зі складу 35 бригади лейтенант Дмитро Красногрудь.

Того ж дня російські окупаційні війська із трьох сторін обстріляли групу армійців ЗСУ, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого офіцера та мали екіпірування гуманітарної місії – білі шоломи, жилети й пов’язки, порушивши домовленість про режим «тиші», досягнутий через ОБСЄ.

Під час обстрілу отримав поранення військовослужбовець з евакуаційної команди – сержант-розвідник Ярослав Журавель.

Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги. Як засвідчило відео з безпілотника, поранений сержант був живий, зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття. Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Орієнтовно 16 липня стало зрозуміло, що сержант загинув від поранень. Тільки 21 липня його тіло було передано на контрольовану територію України.

Поховали Ярослава Журавля 23 липня 2020 року в селі Андріївка, на Дніпропетровщині, де він народився і виріс.

Батько і дочка загиблого морпіха Ярослава Журавля

«Європейська Солідарність» із серпня 2020 року вимагає присвоєння Ярославу Журавлю звання Герой України.