Кучма зберіг лідерство в рейтингу президентів України, - опитування

Українські соціологи вдруге склали рейтинг популярності президентів України серед населення. Перше місце в ньому зберігає другий президент Леонід Кучма з 23% голосів. За ним іде шостий президент Володимир Зеленський (18%).

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", який проводили 16-18 травня.

Респондентів запитали, кого з усіх президентів України за часи її незалежності вони вважають найкращим.

23% назвали найкращим Кучму. 18% відповіли, що найкращим президентом є Володимир Зеленський.

14% вважають, що найкращим був Петро Порошенко, 13% - Віктор Янукович, 12% - Леонід Кравчук і тільки 7% - Віктор Ющенко. Водночас 9% відповіли, що жоден із них не був найкращим, ще 5% - не змогли відповісти.

Фото: ratinggroup.ua

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews) - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більш 2,0%.