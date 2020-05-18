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Социологи выяснили, кого украинцы считают лучшим президентом за время независимости

Первым стал Кучма, последним - Ющенко.

Социологи выяснили, кого украинцы считают лучшим президентом за время независимости
Фото: president.gov.ua

Украинские социологи выяснили, кого жители страны считают лучшим из президентов. Первое место занял второй президент Леонид Кучма с 20% голосов. За ним идет шестой президент Владимир Зеленский (16%).

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", который проводился 12-13 мая.

Респондентов спросили, кого из всех президентом Украины за время ее независимости они считают лучшим.

20% назвали лучшим Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Петр Порошенко, 9% - Виктор Янукович и только 6% - Виктор Ющенко. В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить.

Кучму и Януковича чаще выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старшие.

Относительно чаще как эпоху развития в Украине опрошенные охарактеризовали времена правления президентов Кучмы и Зеленского. Как застой - годы правления Ющенко, упадок - период президентства Януковича и Порошенко.

Оценки по этой шкале имеют свои четкие региональные различия. Так, жители востока и юга чаще давали отрицательные оценки, говоря о годах правления президентов Ющенко и Порошенко. Зато жители запада и центра чаще оценивали как упадок времена правления Януковича.

В опросе приняли участие 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.

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