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Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС в качестве наблюдателя

Степанов уверен, что это пойдет на пользу украинской системе здравоохранения.

Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС в качестве наблюдателя
Максим Степанов
Фото: Макс Левин

Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС в качестве наблюдателя. Об этом на брифинге 17 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны ЕС", - сказал Степанов.

Он отметил, что во время заседаний комитета рассматриваются вопросы о реакции разных стран на вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром из-за пандемии коронавируса.

"Мы очень рады присоединиться, и я уверен, что это пойдет на пользу Украине и в пользу нашей системе здравоохранения", - подчеркнул министр.

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