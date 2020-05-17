Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС в качестве наблюдателя. Об этом на брифинге 17 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны ЕС", - сказал Степанов.

Он отметил, что во время заседаний комитета рассматриваются вопросы о реакции разных стран на вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром из-за пандемии коронавируса.

"Мы очень рады присоединиться, и я уверен, что это пойдет на пользу Украине и в пользу нашей системе здравоохранения", - подчеркнул министр.