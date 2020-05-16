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Все депутаты Рады, заразившиеся коронавирусом, уже вылечились

Переболели около десяти человек.

Все депутаты Рады, заразившиеся коронавирусом, уже вылечились
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Все депутаты Верховной Рады, которые заразились коронавирусом, уже вылечились. Сейчас в украинском парламенте нет ни одного больного.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью "Радио Свобода".

"На сегодня больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и в дальнейшем - в парламенте народных депутатов нет", - сказал он.

По его словам, коронавирусом переболели около 10 человек.

"Я во время эфиров говорил, что, может, 10-15. Почему говорю о 15? Потому что, возможно, не все об этом сообщили. Однако, по каждому такому случаю пытались выявить круг лиц для того, чтобы максимально обезопасить и как аппарат, так и народных депутатов, так и людей, с которыми они общались", - сказал Разумков.

По информации спикера, нет больных и в аппарате Рады.

"Мне сложно сказать о всех помощниках, потому что у народного депутата много помощников, работающих на общественных началах. И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет. Скажем так: нам эта информация не поступала, не сообщали", - сказал Разумков.

Напомним, что самыми известными депутатами, у которых выявили коронавирус, были Сергей Шахов (который активно освещал свою болезнь в социальных сетях) и Вадим Новинский.

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