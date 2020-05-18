Разумков: журналистов будут пускать в ложу прессы Рады со 2 июня

Представителей средств массовой информации планируют начать пускать в ложу прессы Верховной Рады, где они обычно работают во время пленарных заседаний, со 2 июня.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"Если мы говорим о доступе журналистов к балкону Верховной Рады, то я думаю, что через некоторое время мы вернемся к этому вопросу. Однако, надо будет учесть и санитарные нормы, и кто сможет попасть на балкон. Что касается кулуаров, то думаю, что доступа журналистов к народным депутатам более чем достаточно, если посмотреть на общение и на улице, и здесь (в пресс-центре ВР, - ред.), я думаю, что этого точно хватает. Насколько я помню, ориентировочная дата выхода из карантина - это 22 число (мая), и я думаю, что через неделю, когда будет «пленарка», если всё будет хорошо, мы рассмотрим и такую возможность. Но опять же, мы должны понимать количество людей, которые могут одновременно находиться на балконе", - отметил Разумков.

Согласно календарному плану третьей сессии Рады следующая пленарная неделя должна начаться 2 июня.

Напомним, на внеочередном заседании 13 мая Рада приняла постановление №3434 "Об организации работы Верховной Рады Украины", согласно которому парламент возобновляет обычный режим работы с 18 мая.

В марте в связи с карантином Рада ввела новые правила для СМИ: не больше одного журналиста от издания или одна съемочная группа от телеканала. Также для представителей СМИ ввели температурный скрининг.