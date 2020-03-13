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На мероприятиях с ​участием руководства страны журналистам будут мерить температуру

Температурный контроль уже проводился перед выездным заседанием Кабинета министров.

На мероприятиях с ​участием руководства страны журналистам будут мерить температуру
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Для журналистов, аккредитованных на мероприятия с участием руководства страны, ввели температурный скрининг.

Об этом сообщает УНН.

Так, журналистам уже измеряют температуру на входе в помещение Верховной Рады, где вскоре должен состояться брифинг спикера Дмитрия Разумкова, посвященный мерам безопасности в связи с распространением коронавируса.

Также температурный контроль проводился на входе в помещение, где сегодня состоится выездное заседание Кабинета министров.

Напомним, Разумков ранее распорядился принять дополнительные меры в Раде для предупреждения распространения коронавируса. Так, до 3 апреля в парламент будут пускать только работников Аппарата, нардепов и их помощников. Эксперты, чиновники и другие лица, приглашенные на заседание комитетов, будут принимать участие в режиме видеоконференции.

Аккредитованных журналистов будут пропускать исключительно в пресс-центр на третьем этаже.

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