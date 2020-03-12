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Новый пациент с коронавирусом в Черновицкой области госпитализирован в стабильном состоянии

У жены, которая его, вероятно, заразила, симптомов болезни нет.

Новый пациент с коронавирусом в Черновицкой области госпитализирован в стабильном состоянии
Фото: Петей Степан / wikipedia.org

Новый пациент с коронавирусом в Черновицкой области, о котором стало известно 12 марта, госпитализирован в стабильном состоянии.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

"Мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное. Его жена, вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал. Сейчас сама женщина чувствует себя хорошо и не имеет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования", - сказано в сообщении.

В фейсбуке Черновицкой ОГА говорится, что второй в области пациент с коронавирусом госпитализирован еще 10 марта

Напомним, что 12 марта в Украине подтвердились два новых случая коронавируса.

Один - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области, которая вернулась из Польши, второй - у мужчины из Черновицкой области, жена которого недавно находилась в Италии.

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