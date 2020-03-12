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НХЛ приостановила сезон

Коронавирус поставил на паузу главную хоккейную лигу планеты.

НХЛ приостановила сезон
Фото: bookmaker-ratings.com

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила сезон из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится на официальном сайте турнира.

"В свете событий, происходящих из-за коронавируса, после консультаций с медицинскими экспертами и телефонной конференции Совета директоров Национальная хоккейная лига сегодня объявляет о приостановке сезона 2019-20, начиная с сегодняшних игр", - сказано в заявлении.

НХЛ отметила, что накануне положительный результат на коронавирус сдал баскетболист НБА. 

"Учитывая, что наши лиги разделяют так много помещений и раздевалок, есть вероятность, что какой-то член сообщества НХЛ в какой-то момент даст положительный результат на коронавирус. Мы не можем продолжать играть в такое время", - заявила Лига.

В НХЛ рассчитывают, что ситуация в дальнейшем позволит завершить сезон и разыграть Кубок Стэнли.

Напомним, что за последние дни целый ряд спортивных турниров высшего уровня были поставлены на паузу или вообще отменены. Среди них - чемпионат мира по фигурному катанию, итальянская Серия А, испанская Ла Лига, американская МЛС, Формула-1 и НБА.

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