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Определились 75% полуфиналистов Кубка Украины по футболу (обновлено)

Полуфинал не обойдется без представителя Первой лиги.

Определились 75% полуфиналистов Кубка Украины по футболу (обновлено)

В рамках четвертьфинала Кубка Украины состоялось три поединка.

Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимало "Александрию" и добилось минимальной победы 1:0.

Добавим, что столичный клуб с 55-й минуты играл в меньшинстве – вторую желтую карточку получил ганец Абдул Кадири.

Основное время завершилось нулевой ничьей. В овертайме вышедшей на замену Виктор Цыганков забил гол и вывел "Динамо" в полуфинал.

Еще один четвертьфинал проходил в Сумах. "Альянс" из Липовой Долины и "Мариуполь" провели результативный поединок, в котором сильнее оказался представитель Украинской Премьер-лиги 4:2.

Два представителя Первой лиги - "Минай" и "Ингулец" не смогли определить победителя в основное и дополнительное время в еще одном четвертьфинале – 1:1.

В лотерее крепче нервы оказались у футболистов "Миная" – 6:5.

Завтра, 12 марта, определится последний полуфиналист в поединке "Десна" - "Ворскла".

Обновление.

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