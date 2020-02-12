Опубликована официальная зарплата игроков и тренерского штаба "Динамо": наибольшая – 860 долл.

Согласно зарплатной ведомости футбольного клуба "Динамо" за декабрь 2019 года, которая оказалась в распоряжении "Экономической правды", наибольшая официальная зарплата футболистов "Динамо" составляет 21 тыс. грв. (860 долл.).

Ее, как и положено капитану, получает Сергей Сидорчук.

При этом вице-капитан Виктор Цыганков официально получает порядка 20 тыс. грв., а главный тренер Алексей Михайличенко - около 15 тыс.

Интересно, что словенского легионера "Динамо" Беньямина Вербича склонить к переезду из датской столицы, где он защищал цвета "Копенгагена", в столицу Украины его сподвигла зарплата 15 тыс. грв.

Примечательно, что ни один легионер столичного клуба состоянию на декабрь 2019 не имел официальную зарплату выше 20 тыс. грв.

Полный список зарплатной ведомости ФК "Динамо".