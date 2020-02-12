Опубликована официальная зарплата игроков и тренерского штаба "Динамо": наибольшая – 860 долл.

Согласно зарплатной ведомости футбольного клуба "Динамо" за декабрь 2019 года, которая оказалась в распоряжении "Экономической правды", наибольшая официальная зарплата футболистов "Динамо" составляет 21 тыс. грв. (860 долл.).
Ее, как и положено капитану, получает Сергей Сидорчук.
При этом вице-капитан Виктор Цыганков официально получает порядка 20 тыс. грв., а главный тренер Алексей Михайличенко - около 15 тыс.
Интересно, что словенского легионера "Динамо" Беньямина Вербича склонить к переезду из датской столицы, где он защищал цвета "Копенгагена", в столицу Украины его сподвигла зарплата 15 тыс. грв.
Примечательно, что ни один легионер столичного клуба состоянию на декабрь 2019 не имел официальную зарплату выше 20 тыс. грв.