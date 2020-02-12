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Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма"

Украинец летом подписал контракт с "молотками".

Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма"
Андрей Ярмоленко
Фото: EPA/UPG

Полузащитник лондонского "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Украины Андрей Ярмоленко получает самую высокую зарплату в стане "хаммерс".

По информации Spotrac, зарплата 30-летнего футболиста составляет 115 тыс. фунтов в неделю или 5,98 млн в год (7,1 млн евро).

Отметим, что кроме украинца недельную зарплату, выраженную шестизначной цифрой, получает в "Вест Хэме" только коллега Андрея по амплуа, англичанин Джек Уилшер – 100 тыс.

Ранее сообщалось, что английский клуб рассмотрит возможность продать Ярмоленко уже летом.

Напомним, украинец стал игроком ВХ в июле прошлого года.

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