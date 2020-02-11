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В "Ювентусе" задумались о возвращении Аллегри

Руководство недовольно работой Маурицио Сарри.

В "Ювентусе" задумались о возвращении Аллегри
Маурицио Сарри
Фото: juventus.com

Шансы на увольнение главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри значительно возросли, сообщает Calciomercato.

При этом отмечается, что недовольны положением дел внутри команды как игроки, так и руководство "Старой синьоры".

Уточняется, что вместо Сарри на пост наставника рассматривается вариант возврата Массимилиано Аллегри, который 5 раз подряд приводил "Ювентус" к завоеванию Скудетто.

На данный момент "Ювентус" по дополнительным показателям уступает лидерство в Серии А "Интеру".

Туринцы рискуют впервые за 9 лет не выиграть чемпионат Италии.

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