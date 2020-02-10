Месси установил новый рекорд чемпионата Испании для легионеров

В рамках 23-го тура Ла Лиги "Барселона" одержала волевую победу в Севилье над "Бетисом" 3:2.
Капитан "Барселоны" Лионель Месси установил в этом поединке новый рекорд испанской Примеры, сообщает Opta.
416 -Lionel Messi has made 416 starts in @LaLigaEN, more than any other player born outside of Spain in the @LaLigaEN's history (Donato 415). Institution#LaLiga#Messi pic.twitter.com/UNOH83U5Fb— OptaJose (@OptaJose) February 10, 2020
32-летний аргентинец вышел в стартовом составе каталонцев в 416-й раз. Это рекордный показатель среди всех игроков-легионеров.
Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Донато, выступавшему за "Атлетико" и "Депортиво".
Добавим, что в матче против "Бетиса" аргентинец трижды ассистировал своим партнерам по команде.
Примечательно, что в последних двух матчах "Барселоны" в чемпионате каталонцы забили 5 голов и все они были забиты с передач капитана.