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Месси установил новый рекорд чемпионата Испании для легионеров

Лео обеспечил нужный результат в матче против "Бетиса".

Кудесник
Фото: EPA/UPG
Кудесник

В рамках 23-го тура Ла Лиги "Барселона" одержала волевую победу в Севилье над "Бетисом" 3:2.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси установил в этом поединке новый рекорд испанской Примеры, сообщает Opta.

32-летний аргентинец вышел в стартовом составе каталонцев в 416-й раз. Это рекордный показатель среди всех игроков-легионеров.

Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Донато, выступавшему за "Атлетико" и "Депортиво".

Добавим, что в матче против "Бетиса" аргентинец трижды ассистировал своим партнерам по команде.

Примечательно, что в последних двух матчах "Барселоны" в чемпионате каталонцы забили 5 голов и все они были забиты с передач капитана.

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