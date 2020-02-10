Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
ГлавнаяСпорт

"Интер" отыграл 2 мяча в горячем миланском дерби, забив сопернику 4 гола за тайм

"Милан" и "Интер" выдали огненный сюжет.

"Интер" отыграл 2 мяча в горячем миланском дерби, забив сопернику 4 гола за тайм
"Интер"
Фото: EPA/UPG

В заключительном матче 23-го тура Серии А на "Сан-Сиро" прошло дерби между "Интером" и "Миланом".

Матч завершился фееричной победой номинальных хозяев – "Интера" 4:2.

В первом тайме безраздельным преимуществом владел "Милан". Подопечные Стефано Пиоли неожиданно приняли агрессивную тактику и подавили соперника.

"Интер" терпел, но до перерыва не дотерпел – голы Анте Ребича (40-я минута) и Златана Ибрагимовича (45+1) подвели итог первому тайму – 0:2.

Однако гол капитана хозяев Марцело Брозовича (51) взбодрил футболистов "Интера" – 1:2. И уже спустя 3 минуты счет сравнялся (Матиас Весино) – 2:2.

На 70-й минуте голландец Стефан де Врей впервые в матче выводит "Интер" вперед – 3:2.

А поставил точку в этом триллере Ромелу Лукаку на 90+4 минуте – 4:2, и "Интер" догнал "Ювентус" в турнирной таблице.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также