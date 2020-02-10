В заключительном матче 23-го тура Серии А на "Сан-Сиро" прошло дерби между "Интером" и "Миланом".

Матч завершился фееричной победой номинальных хозяев – "Интера" 4:2.

В первом тайме безраздельным преимуществом владел "Милан". Подопечные Стефано Пиоли неожиданно приняли агрессивную тактику и подавили соперника.

"Интер" терпел, но до перерыва не дотерпел – голы Анте Ребича (40-я минута) и Златана Ибрагимовича (45+1) подвели итог первому тайму – 0:2.

Однако гол капитана хозяев Марцело Брозовича (51) взбодрил футболистов "Интера" – 1:2. И уже спустя 3 минуты счет сравнялся (Матиас Весино) – 2:2.

На 70-й минуте голландец Стефан де Врей впервые в матче выводит "Интер" вперед – 3:2.

А поставил точку в этом триллере Ромелу Лукаку на 90+4 минуте – 4:2, и "Интер" догнал "Ювентус" в турнирной таблице.