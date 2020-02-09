В 23-м туре Серии А действующий чемпион и лидер текущего сезона – "Ювентус" играл в Вероне с одноименным клубом.

Выезд на родину Джульетты оказался несчастливым для подопечных Маурицио Сарри – туринцы проиграли 1:2.

Матч получился горячим с обилием опасных моментов у обеих ворот.

Счет открыл в середине второго тайма Криштиану Роналду, буквально из статичного положения положив мяч в нижний угол ворот.

К чести хозяев, они не запаниковали, а стали предпринимать попытки отыграться. Причем не панические, а очень грамотные и спокойные.

В итоге, "Верона", усилиями Фабио Борини (76-я минута) и вышедшего на замену Джампаоло Паццини (86, с пенальти) забила два гола, и продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до 8 игр.

Осечкой "Ювентуса" может воспользоваться "Интер" и настичь "Старую синьору", если выиграет сегодня миланское дерби.