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Роналду забил, "Ювентус" проиграл – редкое сочетание фактов в Серии А

"Верона" оказалась негостеприимна к туринцам.

Роналду забил, "Ювентус" проиграл – редкое сочетание фактов в Серии А
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

В 23-м туре Серии А действующий чемпион и лидер текущего сезона – "Ювентус" играл в Вероне с одноименным клубом.

Выезд на родину Джульетты оказался несчастливым для подопечных Маурицио Сарри – туринцы проиграли 1:2.

Матч получился горячим с обилием опасных моментов у обеих ворот.

Счет открыл в середине второго тайма Криштиану Роналду, буквально из статичного положения положив мяч в нижний угол ворот.

К чести хозяев, они не запаниковали, а стали предпринимать попытки отыграться. Причем не панические, а очень грамотные и спокойные.

В итоге, "Верона", усилиями Фабио Борини (76-я минута) и вышедшего на замену Джампаоло Паццини (86, с пенальти) забила два гола, и продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до 8 игр.

Осечкой "Ювентуса" может воспользоваться "Интер" и настичь "Старую синьору", если выиграет сегодня миланское дерби.

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