Полку знаменитых лысых тренеров прибыло.
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо решил радикально изменить свой стиль. Об этом сообщает Metro.
Португальский специалист постригся налысо.
The Shaven One ✂️😲 pic.twitter.com/y8MfmCgVBU— Metro Sport (@Metro_Sport) February 7, 2020
Пока неизвестно, что подтолкнуло именитого тренера расстаться с волосами. Либо зависть по успехам "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге, где подопечные наголо подстриженного Хосепа Гвардиолы два последних года становились чемпионами Англии.
Либо воспоминания по работе с "Реалом", который сейчас возглавляет лысый, как бильярдный шар Зинедин Зидан.