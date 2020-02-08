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Моуриньо кардинально изменил свой имидж

"Косит" под Гвардиолу и Зидана.

Жозе Моуриньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуриньо

Полку знаменитых лысых тренеров прибыло.

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо решил радикально изменить свой стиль. Об этом сообщает Metro.

Португальский специалист постригся налысо.

Пока неизвестно, что подтолкнуло именитого тренера расстаться с волосами. Либо зависть по успехам "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге, где подопечные наголо подстриженного Хосепа Гвардиолы два последних года становились чемпионами Англии.

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо
Фото: EPA/UPG
Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо

Либо воспоминания по работе с "Реалом", который сейчас возглавляет лысый, как бильярдный шар Зинедин Зидан.

Зинедин Зидан и Жозе Моуриньо
Фото: EPA/UPG
Зинедин Зидан и Жозе Моуриньо

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