"Косит" под Гвардиолу и Зидана.

Фото: EPA/UPG Жозе Моуриньо

Полку знаменитых лысых тренеров прибыло.

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо решил радикально изменить свой стиль. Об этом сообщает Metro.

Португальский специалист постригся налысо.

The Shaven One ✂️😲 pic.twitter.com/y8MfmCgVBU — Metro Sport (@Metro_Sport) February 7, 2020

Пока неизвестно, что подтолкнуло именитого тренера расстаться с волосами. Либо зависть по успехам "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге, где подопечные наголо подстриженного Хосепа Гвардиолы два последних года становились чемпионами Англии.

Фото: EPA/UPG Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо

Либо воспоминания по работе с "Реалом", который сейчас возглавляет лысый, как бильярдный шар Зинедин Зидан.