Фото: EPA/UPG Марен Хаммершмидт

Биатлонистка сборной Германии, чемпионка мира-2017 в эстафете Марен Хаммершмидт снялась обнаженной в рамках акции против убийства животных ради меха.

"Лучше быть голой, чем в шкуре убитых животных. Это мой путь", - написала Хаммершмидт.