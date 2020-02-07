Биатлонистка сборной Германии, чемпионка мира-2017 в эстафете Марен Хаммершмидт снялась обнаженной в рамках акции против убийства животных ради меха.
"Лучше быть голой, чем в шкуре убитых животных. Это мой путь", - написала Хаммершмидт.
Марен Хаммершмидт пошла на крайние меры.
Биатлонистка сборной Германии, чемпионка мира-2017 в эстафете Марен Хаммершмидт снялась обнаженной в рамках акции против убийства животных ради меха.
"Лучше быть голой, чем в шкуре убитых животных. Это мой путь", - написала Хаммершмидт.