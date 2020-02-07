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Чемпионка мира по биатлону снялась обнаженной в знак протеста против убийства животных

Марен Хаммершмидт пошла на крайние меры.

Марен Хаммершмидт
Фото: EPA/UPG
Марен Хаммершмидт

Биатлонистка сборной Германии, чемпионка мира-2017 в эстафете Марен Хаммершмидт снялась обнаженной в рамках акции против убийства животных ради меха.

"Лучше быть голой, чем в шкуре убитых животных. Это мой путь", - написала Хаммершмидт.

Марен Хаммершмидт
Марен Хаммершмидт

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